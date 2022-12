Ecco il punto di Sky sul rinnovo di Leão: "Il tormentone proseguirà perché il Milan ha bisogno di rinnovare il contratto il prima possibile e, soprattutto, di far passare il mercato di gennaio, perché può essere pericoloso. Il Chelsea, per esempio, oggi ha avuto la brutta notizia dell'infortunio di Broja e quindi prenderà un altro attaccante. Poi se avrà la forza di presentarsi al Milan con un'offerta da oltre 100 milioni ed il Milan accetterà, questo non lo so. So che il club vuole cercare di rinnovare il suo contratto e farà di tutto per farlo. Se il giocatore ne farà solo una questione economica, visto il debito con lo Sporting, questo lo spiegherà poi lo stesso giocatore. Se invece ne farà una questione d'ambiente, allora farà una scelta diversa e firmerà il contratto. Il tormentone, comunque, ancora un pochino durerà perché non è una situazione facile".