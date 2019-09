Il Milan guarda in Premier League per la fascia destra. Come scrive Sportmediaset, infatti, a gennaio verrà fatto un tentativo per Serge Aurier, terzino del Tottenham scavalcato da Kyel Walker-Peters nelle gerarchie di Pochettino. Servono circa 15 milioni di euro per l'ex Paris Saint-Germain, al quale viene spesso preferito anche Davinson Sanchez nella corsia laterale.