Il futuro di Patrick Cutrone è ancora tutto da scrivere. Il canterano rossonero non è felicissimo, le gerarchie sono già stabilite per quanto riguarda il ruolo di centravanti titolare: Piatek per qualità, senso del gol e spirito da campione sembra avere il favore del tecnico rossonero. Ecco perché nulla è da escludere per il futuro, nonostante il legame molto forte tra il numero 63 e il club rossonero.



SONDAGGI DALL'ESTERO - Cutrone resta un patrimonio molto importante per il Milan, tecnico ed economico, e difficilmente lascerà il club che lo ha cresciuto a cuor leggero. Ma le sirene dal mercato iniziano a suonare, specialmente all'estero. All'interesse dell'Atletico Madrid va aggiunto quello del Tottenham: gli Spurs hanno preso informazioni in vista del possibile addio di Llorente a fine stagione anche se non ci sono stati contatti diretti con l'entourage. Cutrone ha una valutazione che supera i 30 milioni di euro, le pretendenti sono avvisate.