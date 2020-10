IL TABELLINO

, mentre l’ultima volta che il Milan aveva infilato tre vittorie di fila a inizio campionato risale al 2007.. E al di là delnon è stato facile per i rossoneri piegare la resistenza della squadra di Italiano che per un’ora ha retto bene. Solo che il primo gol di(fino a quel momento un fantasma) ha provocato il crollo dello Spezia che in 20 minuti ha preso tre gol.- Il Milan del primo tempo era senza riferimenti. Pur in emergenza per le assenze di, i 120' di Europa League avevano consigliato a Pioli di cambiare ancora, schierando un) e con 5 giocatori nuovi rispetto alla trasferta in Portogallo. Fuori la coppia mediana titolare Kessie-Bennacer, dentro; fuori il miglior giocatore rossonero di questo periodo, Calhanoglu, connel suo ruolo; fuori Castillejo e Maldini, dentro. Non era facile ritrovarsi subito e infatti il Milan non è sembrato scintillante come nelle recenti partite di campionato.- Lo Spezia lo conteneva senza eccessivi affanni perché in campo era messo bene, con Ricci nel controllo di Brahim Diaz e con gli esterni d’attacco (Verde a destra e Gyasi a sinistra) che si abbassavano sulla linea del centrocampo e ripartivano subito per accompagnare il contropiede. Soffriva un po’ Verde nella copertura di Hernandez che però non trovava la necessaria collaborazione di Leao., ma col passare dei minuti lo Spezia ha preso coraggio e, appoggiandosi alla sua solida organizzazione, ha fatto passi in avanti. Ora anche i terzini Sala e Marchizza (al debutto in A) salivano in attacco.. E’ stato un brutto colpo, il bulgaro aveva segnato tre gol nelle prime due partite e stava tenendo bene l’attacco spezzino in mezzo a Kjaer e Gabbia. E’ entrato il diciannovenne. Nel finale del primo tempo il Milan ha avuto due buone occasioni fallite dae, in modo ancora più clamoroso, dadopo un bellissimo spunto di Calabria.. Per farlo entrare nel suo ruolo da trequartista, Pioli ha tolto il giovanissimo Colombo, spostato Leao al centro dell’attacco e Brahim Diaz a sinistra.. Con Calhanoglu, il Milan ha scoperto altre vie di gioco e proprio una punizione tagliata e arcuata del turco dalla trequarti. Così il Milan è andato in vantaggioDopo un’ora Pioli ha restituito alla squadra il suo vero volto togliendo la coppia (improvvisata...) di mediani per far entrare quella titolare formata da Bennacer e Kessie.- Preso il gol, lo Spezia si è sciolto.: ha strappato la palla sulla trequarti al tenero Agudelo, è partito come una furia verso la porta di Rafael e ha mollato un sinistro terrificante sul secondo palo. Pioli ha fatto debuttare anchemettendolo a sinistra al posto di Brahim Diaz, ma in 20' il norvegese si è visto poco.Marcatori: 12', 32' st Leao. (Mi), 30' st Hernandez (Mil)Assist: 12' st Calhanoglu (Mi), 32' st Kessie (Mil)Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali (dal 13' st Kessie), Krunic (dal 13' st Bennacer); Saelemaekers, Diaz (dal 25' st Hauge), Leao (dal 37' st Maldini); Colombo (dal 1' st Calhanoglu). All. Pioli A disposizione: Donnarumma A., Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Maldini D.Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega (dal 31' st Bartolomei), Ricci (dal 13' st Acampora), Maggiore; Verde (dal 13' st Agudelo), Galabinov (dal 33' pt Piccoli), Gyasi (dal 31' st Mora). All. Italiano A disposizione: Krapikas, Desjardinis, Acampora, Mora, Agoume, Bartolomei, Farias, Bastoni, Dell'Orco, Vignali, Agudelo, Piccoli.32' pt Ricci (Spe), 40' pt Gyasi (Spe), 2' st Calhanoglu (Mi)