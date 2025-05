Milan, il triste finale di Leao: dal "tradimento" di Conceicao alle quattro opzioni sul mercato, cosa succede

Novanta minuti in panchina a guardare i compagni con un San Siro in aperta contestazione nei confronti di tutto il Milan. Rafael Leao non poteva immaginare un finale di stagione più brutto. Il numero 10 rossonero aveva iniziato nelle retrovie anche nel penultimo turno di campionato contro la Roma per poi entrare nella ripresa, mentre ieri non ha avuto nemmeno questa possibilità. Un segnale inequivocabile di come il rapporto con Sergio Conceiçao sia stato piuttosto freddo, nonostante i proclami iniziali con tanto di endorsement, e sia finito con una sorta di tradimento dell’ex tecnico del Porto. Dato il clima di incertezza con sfumature di pessimismo, i tifosi rossoneri temono che sia arrivato il momento di dirsi addio con quello che può essere considerato come il miglior giocatore della rosa. Dubbi alimentati anche dal fatto che Rafa ha tolto ogni riferimento al Milan sul suo profilo Instagram.

LINEA MILAN - Al termine dell'ultimo impegno della stagione contro il Monza, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha ribadito che il club non ha bisogno di sacrificare nessuno sul mercato per ragioni di bilancio. E l’idea di base sarebbe anche quella di costruire la squadra della prossima stagione intorno a Leao: il talento portoghese non è incedibile, avendo una clausola rescissoria nel contratto da 175 milioni di euro, ma sicuramente è ancora dentro il progetto a differenza dell’amico Theo Hernandez. Inoltre, il Milan targato RedBird lo elesse a simbolo e frontman del suo progetto nell'estate del 2023, quando gli prolungò il contratto fino al 2028, lo fece il giocatore meglio pagato del club con un ingaggio di 7 milioni di euro netti a stagione e gli affidò la pesante maglia numero 10.

QUATTRO OPZIONI - Tuttavia, l’ombra di Jorge Mendes è sempre presente nelle vicende che legano Rafael Leao al mercato. Il super agente portoghese è in stretto contatto con il papà Antonio per cercare di muovere l’ex Milan nella prossima sessione estiva. Dieci giorni fa Andrea Berta ha fatto un sondaggio diretto ma oggi l’Arsenal considera Leao una delle alternative e non l’obiettivo principale per la corsia mancina. Dalla Germania, è stata avanzata la candidatura del Bayern Monaco ma non ci sono particolari riscontri. Da tenere invece in considerazione l’Arabia Saudita e il Chelsea, ovvero chi ha già parlato di cifre e contratti. Il Milan proverà a trattenere Leao ma non sarà una missione semplice.

