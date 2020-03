Keisuke Honda nella storia del calcio. L’ex numero 10 del Milan, ora al Botafogo, è il primo a segnare un gol in ogni continente. Il trequartista giapponese ha bagnato il suo debutto in Brasile con una rete, contro il Bangu, centesima della sua carriera. E utile per scrive la storia: primo di questo gol in Sudamerica, aveva segnato in Asia con il Nagoya Grampus, in Europa con il VVV-Venlo, col Cska Mosca e col Milan, nel Nord America con il Pachuca e in Oceania con il Melbourne.