Il Milan rivaluta i suoi giocatori. Col gran finale di stagione che i rossoneri stanno disputando, tanti sono i giocatori che hanno visto crescere il proprio valore di mercato. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, terzino milanista arrivato in estate dal Real Madrid, ora vale almeno 50 milioni di euro. A inizio stagione 'costava' 20...



CHI SALE DI PIU' - Anche Kessie e Bennacer, il duo di centrocampo, segna, sorride e fa la differenza: l'ivoriano, valutato 20 milioni a inizio stagione, ora è un centrocampista da 35 milioni di euro; mentre l'algerino, arrivato dall'Empoli, ora, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ha una valutazione di 50 milioni.



GLI ALTRI - Samu Castillejo, ora ko per infortunio, ora da 25 milioni, così come Calhanoglu. Ma non solo loro, ci sono anche altri giocatori che hanno visto il loro valore salire: Alexis Saelemaekers, l'ultimo arrivato, in gol contro il Bologna, vale già 12 milioni di euro, Ante Rebic, goleador e trascinatore, è un attaccante da 40 milioni, mentre Leao, al momento, è fermo a inizio stagione: 24 milioni.