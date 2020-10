Chiamatelo l'intoccabile. Il Milan ritiene inavvicinabile ogni valutazione per Theo Hernandez, più di un semplice giocatore determinante. Il simbolo dell'acquisto perfetto, dell'impatto devastante con prospettive importanti, della voglia di vestire rossonero a lungo. Ogni dichiarazione vale come una delle sue percussioni. Ecco perché quando lo ha chiesto. Altro che 40 milioni più bonus, il Milan ha rispedito i sondaggi al mittente senza far partire trattative.- In Spagna invece sanno bene che. Theo è un terzino oggi ambito da tutti, su cui Zidane giura di non avere rimpianti ma certamente un errore sul mercato delle merengues. Da parte propria, la dirigenza del Real fa sapere di, spagnolo e appena ceduto al Tottenham, ritenuto il proprietario della corsia mancina del Real nei prossimi anni. Meglio per il Milan, convinto di godersi Theo ancora a lungo.