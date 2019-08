Il 22 luglio scorso Ismael Bennacer si fece notare per il look estroso con cui si presentò alle visite mediche con il Milan. Il 23, il giorno dopo, con una camicia bianca molto meno appariscente, era Casa Milan per firmare il nuovo contratto quinquennale". Ma perché non arriva l'annuncio del nuovo acquisto rossonero? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Chi dalla sede è passato molto dopo, come Leao, è già stato annunciato come neo milanista attraverso un comunicato ufficiale. Bennacer è a tutti gli effetti rossonero, tranne che dal punto di vista formale. Prima infatti occorre un altro passaggio burocratico: il procuratore del giocatore deve iscriversi all’albo degli agenti costituito in base alle nuove normi federali condivise con il Coni. Per l’iscrizione è a sua volta necessaria una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale. Concluso l’iter il contratto (firmato da giocatore e agente) può essere depositato. Moussa Sissoko assiste Bennacer e deve concludere questa pratica".