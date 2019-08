Il Milan si tiene Gigio Donnarumma, ma ora si apre per lui un delicatissimo capitolo. Il club rossonero se si terrà il portiere classe '99 sarà anche costretto a rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo dei rossoneri sarà quello di rinnovare per poi programmare senza ansie la sua cessione nel futuro con un potere contrattuale e quindi con un valore di mercato che si ridurrebbe clamorosamente in caso di mancato accordo.