Hakan Calhanoglu deve prendersi il Milan, le prime due stagioni in rossonero sono state piuttosto deludenti. Paolo Maldini non lo considera incedibile, ma solo a determinate condizioni: 20 milioni di euro il prezzo dell'ex Bayer Leverkusen. Hakan ha detto 'no' alle lusinghe del Fenernahce, vuole restare al Milan. Ma attenzione al possibile assalto del Torino last minute, anche se il tempo stringe e andrebbe anche convinto il ragazzo a lasciare Milanello.