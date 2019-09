Come riportato da Sky Sport, un punto fermo nel Milan di Giampaolo è Calhanoglu, che prima con Gattuso e adesso con l'ex Samp è il giocatore con più presenze. L'ultima gara saltata dal turco risale addirittura al 4 ottobre 2018, cioè Udinese-Milan, gara saltata per infortunio. Da quel giorno in poi, il numero 10 del Milan le ha giocate tutte, è stato sempre utilizzato e ha ricoperto più ruoli. Giampaolo lo apprezza molto da mezzala, finora ha segnato l'unico gol su azione dei rossoneri. E' lui l'uomo chiave del centrocampo rossonero e Giampaolo punterà su di lui anche nel derby.