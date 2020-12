Una frase storica presa a prestito da un altrettanto storico film cult della fine degli anni ’70, che sembra cucita addosso come un vestito a. Nel momento del bisogno e dell’emergenza dovuta all’assenza di Zlatan Ibrahimovic,, interpretando nel migliore dei modiE partita dopo partita,conquistando nel match contro la LazioI numeri del 10 della squadra meneghina sono da far girare la testa: contro i biancocelesti, non solo Hakan Calhanoglu è diventato. L’incidenza di Calhanoglu nel gioco collettivo dei rossoneri è stampata in un 97% di Efficienza Tecnica, ottenuta grazie a una prestazione magistrale nelle scelte di gioco (K-Solution 96%). Lo stato di grazia in cui si trova il fantasista dei rossoneri lo si evince anche dalla lucidità con cui gestisce la manovra (K-Pass 97%, Aggressività Offensiva 94%), nella quale non manifesta cali di attenzione, non sbaglia passaggi di medio-bassa difficoltà, completa 3 passaggi (su 4 tentati) ad altissima difficoltà e conclude positivamente tutte le occasioni di 1vs1., sviluppando un Indice di Stress del 93% e percorrendo oltre 11 km di cui 2,5 ad alta intensità. Tuttavia il 92% di Efficienza Fisica, nonostante sia un buon valore, è ben al di sotto della soglia dei Top Player Europei (95%). Una soglia che, c’è da scommetterci, Calhanoglu ha tutte le intenzioni e i mezzi per… sfondare.