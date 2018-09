Luigi Riccio, vice allenatore di Gennaro Gattuso, parla a Milan Tv in vista della sfida con il Cagliari: "Noi analizziamo la partita laddove si può migliorare cerchiamo in tutti modi di arrivarci il prima possibile, di tenere le cose buone fatte e di alzare il rendimento dei giocatori arrivati dopo in quello che è l’equilibrio e l’integrità della squadra. Contro il Cagliari sarà una gara diversa da quella contro la Roma che però nasconde tante insidie, è una squadra caratterizzata da giocatori con caratteristiche precise, hanno carattere e sono molto dinamici. È una squadra dura da affrontare, che crea difficoltà a qualsiasi avversario. L’anno scorso ci ha messo in difficoltà, è abituata a battagliare su ogni pallone. È abile nelle palle inattive. Ha acquistato buoni giocatori, hanno giocatori molto validi. È da prendere con la stessa attenzione. Ci saranno momenti in cui sarà come affrontare Roma e Napoli e altri momenti in cui si avrà l’opportunità di andare a creare difficoltà a loro. È normale quando si arriva negli ultimi giorni di mercato non conoscersi, più passa il tempo più ci conosciamo, tra di noi e anche tra i calciatori. Castillejo e Abate hanno giocato sullo stesso binario contro la Pro Piacenza e in poche occasioni si erano trovati in questa situazione. La partita ha aiutato moltissimo, più passa il tempo più diventerà automatico".



SU CALHANOGLU - "Nell’occupazione della metà campo avversaria abbiamo chiesto questo agli attaccanti: l’importante è che ci sia un giocatore che occupi lo spazio in ampiezza. Se Calhanoglu ha la libertà di entrare, negli automatismi della squadra, se Bonaventura o Rodriguez sono in massima ampiezza occupiamo con giocatori diversi lo stesso spazio. Questa è una cosa che ci va benissimo e chiediamo. Se i tre giocatori sono dentro il campo siamo forti in mezzo ma non abbiamo sbocchi".



SU GATUSO - "E’ sempre molto carico, con la giusta serenità di avvicinarsi alla ripresa. È carico, sereno e fiducioso sulla squadra".