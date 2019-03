Il vice di Gattuso, Luigi Riccio analizza a Dazn il successo del Milan sul campo del Chievo: "Il rosso a Rino? E' stato allontanato, sono episodi che accadono in campo. Si sono chiariti, è finito tutto lì. La partita? Avevamo allertato i ragazzi che vincere qui non è mai semplice, eravamo anche abbastanza in controllo fino al gol poi il gol subito ci ha fatto un po' perdere gli equilibri. Fortunatamente nella ripresa abbiamo trovato il vantaggio. Biglia? E' stato messo in campo nelle partite precedenti con minutaggio minore, ma sapevamo che poteva darci garanzie in termini di equilibrio, geometrie e guidare compagni di reparto e ce l'ha dato. Conti viene da una situazione particolare, è un percorso più lungo e ci vuole più pazienza, ma siamo molto contenti anche di lui. Laxalt ha caratteristiche diverse da Rodriguez ma dà garanzie, ha meno palleggio. Calhanoglu è stato via questa settimana, avere tutta la corsia mancina da quella parte ci ha un po' limitati ma l'avevamo messo in preventivo. Gattuso al derby? Ce lo auguriamo".