Il vice di Pioli Giacomo Murelli ha parlato del momento attuale del Milan: "Io e Pioli ci conosciamo da quando abbiamo 14/15 anni. Abbiamo cominciato il nostro percorso calcistico nel Parma, la nostra città e abbiamo cominciato il nostro primo campionato professionistico insieme nel 1982 proprio al Parma - ha detto a Milan tv - A Stefano piace molto interagire con i ragazzi, vuole un rapporto franco e schietto ma è sensibile alle varie esigenze. In alcune situazioni però il giocatore fa arrivare certe cose tramite me o altre figure. Ora negli anni ho capito cosa dire e cosa no, cerco di smussare tutte le situazioni. Alcune cose è giusto dirle, altre magari il mister non vuole neanche saperle"



DERBY - “​E' stata una grandissima vittoria e una grande soddisfazione che ci può permettere di continuare il nostro percorso di crescita. Sappiamo dove siamo partiti, sappiamo che abbiamo una squadra competitiva ma la concorrenza è spietata. Vincere contro la squadra più forte del campionato ci dà grandissimi stimoli per continuare".



SPEZIA - “Sì dopo Milan-Spezia abbiamo lanciato un messaggio alla squadra. A Stefano non piace lamentarsi, pensa alle partite successive. Quello che è successo con lo Spezia è sotto gli occhi di tutti, ci siamo buttati sulle partite successive e abbiamo pensato solo a quelle gare accantonando la partita con lo Spezia".