, eppure riavvolgendo il nastro del campionato fino alla scorsa estate bisogna ricordare che ilnon partiva affatto come una delle squadre più accreditate per entrare nelle prime 4.. Hanno un centravanti diche ha saltato metà delle partite, hanno più di metà dei giocatori che sono in prestito o in scadenza di contratto.Analizzando questi dati oggettivi si può facilmente definire come straordinaria se non addirittura miracolosa l’impresa realizzata dalla squadra di. Non ho citato a caso questi due, anzi.. Non a caso gli uomini di Pioli si sono esaltati nelle difficoltà e non a caso hanno vinto partite in cui erano considerati “spacciati”, non ultima quella di ieri sera a. Il Milan, giovane e sbarazzino, ha avuto “up&down” tipici di una squadra con età media bassissima e giocatori con scarsa abitudine a lottare per grandi traguardi. Si è impiantato quando le partite sembravano facili, ma è andato a vincere in casa di tutte le altre contendenti ai primi posti della classifica.. A queste serate di grazia potremmo anche aggiungere la splendida partita diin, un bell’antipasto di questo agognato ritorno nella massima competizione continentale., ma finalmente con questo grande traguardo la società rossonera può finalmente invertire l’inesorabile tendenza degli ultimi anni del calo dei ricavi, del fatturato e delle ambizioni sportive. Maldini lo ha spiegato chiaramente: “Per crescere davvero il Milan deve ritornare stabilmente in Champions League”.. A differenza di quanto fatto nelle scellerate gestioni tecnico-economiche di, quando sono stati spesi un sacco di soldi sul mercato, con conseguente impennata del monte ingaggi,. Praticamente un’impresa impossibile, considerando che il Milan arrivava da stagioni di spese folli e risultati mediocri. Per questo motivo Maldini ha parlato anche ieri dopo la partita di “creativitá”.Certo, per fare questo Maldini ha dovuto cedere dei giocatori e sostituirli con altri in prestito o i famosi diritti/obblighi di riscatto. E ha dovuto procrastinare i rinnovi dei contratti per mantenere il costo del lavoro complessivo al di sotto della soglia di guardia. Ma ce l’ha fatta.. Un vero e proprio capolavoro quello di Maldini. Per il quale il difficile viene adesso.Quest’estate infatti dovrà far ricorso a tutta la sua “creatività” non solo per rinforzare questa rosa, ma anche per mantenere il livello attuale. Diamo un rapido sguardo alla situazione complessiva.: i fratelli Donnarumma sono in scadenza tra un mese.: Calabria e Romagnoli sono in scadenza 2022, Dalot è dello United e Tomori del Chelsea.: Calhanoglu è in scadenza tra un mese, Kessiè è in scadenza 2022, Diaz è del Real, Meitè e Tonali sono da riscattare.: Mandzukic è in scadenza, Ibra ha 40 anni e ci vuole almeno altro centravanti.. Senza parlare di “rinforzi””.Ma in questa intensa, interminabile ed emozionante stagione ci hanno dimostrato che nulla è impossibile.