Milan imprevedibile: può vincere o perdere senza rendersene conto, ma il futuro passa da Cardinale, ds e allenatore

Redazione Calciomercato

Finisce dunque 3-1 con il messicanoche conquista la maglia da titolare a scapito di Jovic e si gode anche l’ovazione della curva rossonera. Verso mercoledì all’Olimpico,. Al tempo stesso Italiano saluta con una certezza: Orsolini non si può togliere mai. Assolutamente mai con la disinvolta leggerezza che ha portato poi il Bologna a smarrire se stesso e cancellare la bellissima prestazione durata un’ora abbondante.

Ed eccoci ai commenti divisi, partendo da quello relativo (solo) al campionato.E malgrado il turn over iniziale abbastanza spinto, per un’ora i rossoblù hanno esibito una prestazione confortante. Anzi, di più: confortata dal goal di Orsolini. Poi ci sono state tre sostituzioni contemporanee al minuto 66. Probabilmente precoci. Senza dubbio nocive., come il titolo di quel film di tanti anni fa che però si concludeva con un eroico e cinematografico “happy end”. In campionato di happy non c’è molto. E non se ne intravede granchè, almeno fino a quando Cardinale, quello di cognome e non solo di fatto, continuerà a tenere sotto chiave le decisioni su allenatore e direttore sportivo. Suscita ironia poco originale - ammettiamolo - l’accostamento con l’attualità ben più sacra della profana crisi di un (ex) grande club.

Commento in previsione Coppa Italia.. Squadra potente, organizzata, ben costruita e disposta. Mercoledì a Roma se la giocherà da protagonista.. Vedremo in Coppa Italia…