Il Milan ricava meno rispetto a quattro anni fa. Come riporta Calcio e Finanza, che ha analizzato il bilancio dei rossoneri, confrontando il bilancio del 2015 all'ultimo, emerge che dal 2015 il calo sia stato costante per quanto riguarda i ricavi: dagli 82,7 milioni di ricavi ai 56,8 del 2018/19. L'unica costante è Emirates, con i suoi 14 milioni di euro annui, ma con l'accordo in scadenza al 30 giugno 2020.



Il calo è evidente negli altri accordi di sponsorizzazione: Puma ha permesso di incassare 10,9 milioni, per far tornare gli incassi verso l'alto servirà far scattare i bonus inseriti negli accordi tra le parti. Da 33 milioni di euro del 2015 dagli altri sponsor si è passati a 13,1. Quattro anni fa c'erano Adidas, Dolce & Gabbana, Banca Popolare di Milano, Telecom Italia, Volkswagen Group Italia (Audi); ora, Banco BPM, Betsson Services (StarCasinò), Diesel, Gi Group, Konami, Perform, Shanghai Haobo Industrial, Shanghai Julie Culture and Communication, Snaitech, Toyo Tires e Trenitalia. Nel bilancio chiuso il 31 dicembre 2015 le entrate da sponsor e accordi commerciali valevano 82,7 milioni su un fatturato netto da 216,7 milioni di euro, con un impatto del 38,2%. Nel 2018/19 valevano invece 56,8 milioni su un fatturato netto da 215,5 milioni, con un impatto del 26,4%. 4 anni in calo.