Il Milan si prepara a liberare André Silva in direzione Monaco, ma quella dell'attaccante portoghese non sarà l'unica cessione eccellente dell'estate rossonera. Il club con gli uomini mercato Maldini, Massara e Boban continuerà infatti a valutare offerte per tanti degli attuali protagonisti della rosa a disposizione di Marco Giampaolo.



IN 5 CEDIBILI - Sì perché con l'acquisto di Ismael Bennacer che si chiuderà entro la metà della settimana per il Milan si aprirà una nuova e importantissima fase del mercato. La ricerca di un difensore centrale (Demiral e Lovren restano in pole) passa anche dalla tipologia di budget a disposizione e, per questo, in 5 fra i componenti della rosa possono essere considerati "cedibili".



DA SUSO A KESSIE - Il principale candidato all'addio, secondo la Gazzetta dello Sport, resta lo spagnolo Suso per cuui c'è una trattativa aperta con la Roma. Insieme a lui andrà valutato il futuro di Franck Kessie e Patrick Cutrone per cui ci sono importanti interessi da parte di club esteri ma per cui non saranno accettate offerte inferiori ai 35/40 milioni. Infine l'abbondanza lungo l'out di sinistra con l'arrivo di Theo Hernandez ha messo sul mercato sia Diego Laxalt che Ricardo Rodriguez. Entrambi hanno tante richieste principalmente da Premier e Bundesliga.