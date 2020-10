Hakan Calhanoglu non ci sarà contro il Celtic per l'esordio in Europa League del Milan. Il centrocampista turco ha riportato un problema alla caviglia sinistra durante l'allenamento di questa mattina e, riferisce Sky Sport, ha lasciato il centro sportivo di Milanello in stampelle.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Calhanoglu non sarà quindi a disposizione di Pioli giovedì e nelle prossime ore sarà sottoposto ad alcuni controlli per valutare l'entità dell'infortunio.