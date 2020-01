Il futuro di Donnarumma preoccupa il Milan. Il contratto del portiere scade nel 2021 e finora il suo agente Raiola ha chiuso a un rinnovo. Il club rossonero, con il fair-play finanziario Uefa alle porte, deve necessariamente contenere i costi del monte-stipendi. Perciò quei 6 milioni netti a stagione (più il milione per il fratello Antonio) non appaiono alla portata dei conti di Gazidis. Così come non è realistico credere che il portiere campano ed il suo entourage accettino una decurtazione, visto che il mercato offre lusinghe in direzione opposta. Con questi presupposti è presto per parlare del mercato estivo, ma è ragionevole prevedere che il Milan e Donnarumma presto dovranno concertare una strategia che porti a un’uscita onorevole in estate. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, magari con una quotazione da 50 milioni di euro che permetterebbe una storica plusvalenza per il club milanista.