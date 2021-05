Si ferma ancora Zlatan Ibrahimovic. L'ennesimo infortunio stagionale per l'attaccante svedese, che è stato costretto a lasciare il campo al 66' della sfida contro la Juventus per un problema fisico. In particolare, un problema al ginocchio sinistro accusato da solo, dopo un controllo aereo del pallone.



Ibra si è immediatamente accorto del problema ed è caduto per terra, prima di lasciare il terreno di gioco sulle sue gambe. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Ibra, che appena arrivato in panchina si è consultato con lo staff medico. C'era grande preoccupazione soprattutto sul volto dello svedese. Milan in ansia, nelle prossime ore se ne saprà di più.