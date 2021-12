L’adrenalina per una partita fondamentale,e poi la gioia per una netta vittoria. Per illa notte di Marassi è stata una luna park di emozioni contrastanti.. Simon è il leader della difesa rossonera, un giocatore troppo importante per Stefano Pioli: i tifosi rossoneri aspetteranno ora l'esito degli esami strumentali, per capire l’entità di un infortunio che potrebbe tenere l’ex Atalanta a lungo lontano dai campi.Paoloe Fredericsaranno costretti ad anticipare l’arrivo di un nuovo difensore centrale già nel mercato di gennaio.del Torino ma non è sicuramente di facile realizzazione data la grande concorrenza. In lista ci sono anchedel Monaco,del Lens edell’Atalanta, ma in prestito alla Cremonese.Un'opzione sarebbe anche quella di ranche se il giocatore si trova benissimo al Venezia e vorrebbe chiudere la sua stagione in arancio neroverdementre i nomi seguiti nelle scorse settimane siano più delle possibilità per la prossima estate quando il Diavolo andrà in missione per trovare un’alternativa di valore a Tomori.