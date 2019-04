Al 68' di Milan-Lazio, Alessio Romagnoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico. Il capitano del Milan ha dovuto alzare bandiera bianca in seguito a un infortunio muscolare alla coscia destra che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico rossonero. Romagnoli si è fermato per terra e ha chiesto immediatamente il cambio, lasciando il campo sulle sue gambe per un problema al quadricipite. Al suo posto Gattuso ha inserito Zapata. L'infortunio di Romagnoli si somma a quelli di Donnarumma e Paquetá.