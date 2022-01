Brutta notizia per il Milan, che perde Fikayo Tomori per infortunio. Il difensore inglese, al rientro in campo dopo essere guarito dal Covid, si è fatto male stasera a San Siro durante la partita di Coppa Italia contro il Genoa.



Al 20' si è fermato da solo, toccandosi il ginocchio sinistro. Inizialmente ha provato a rimanere in campo, ma dopo quattro minuti è stato costretto a lasciare il campo: al suo posto è entrato Florenzi, che si è posizionato nel ruolo di terzino destro con il conseguente accentramento di Kalulu al fianco di Gabbia. ​La prima diagnosi parla di un risentimento al ginocchio sinistro per Tomori, da valutare nelle prossime ore.