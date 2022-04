Il Milan ha lanciato il primo NFT della sua storia. NFT, acronimo di non-fungible token, la moneta virtuale che a differenza del bitcoin non è intercambiabile con un altro NFT (come si fa con bitcoin o euro)è sbarcato sul pianeta rossonero. Il club, infatti, in collaborazione con Fansea, ha deciso di mettere in vendita un NFT in 3D in edizione limitata con una speciale maglia rossonera proveniente dal Sudan del Sud. I proventi della vendita andranno a favore di Fondazione Milan e delle sue iniziative benefiche in tutto il mondo, tra cui quelle dedicate alla crisi umanitaria in corso in Ucraina.

L’NFT in 3D costerà 45 euro e sarà disponibile in soli 75.817 esemplari, numero che corrisponde alla capienza dello stadio San Siro. I tifosi potranno acquistare uno o più esemplari dell’NFT a partire dal 14 aprile sul sito dedicato.