Milan, in arrivo un altro Ibrahimovic? L'idea

Il Frosinone, come riporta Sky Sport DE, è pronto a riscattare dal Bayern Monaco l'attaccante Arijon Ibrahimovic per 3.5 milioni di euro. Il classe 2005 sta convincendo tutti e il suo cartellino verrà riscattato nelle prossime settimane, anche se poi in estate, il club campione di Germania, potrà contro-riscattarlo per undici milioni di euro. Ibrahimovic è seguito dal almeno tre club: Milan, Sporting Lisbona ed Eintracht Francoforte.