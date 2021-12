Vincere, per dimenticare la notte contro il Liverpool e l'uscita dalla Champions League, per difendere il primo posto conquistato una settimana fa contro la Salernitana. Il Milan è di scena alla Dacia Arena contro un'Udinese in crisi di risultati, deve vincere per dare una scossa e tenere a distanza Inter e Napoli, impegnate domani contro Cagliari ed Empoli. Per farlo si affiderà ancora una volta Zlatan Ibrahimovic, l'unico attaccante a disposizione di Pioli. Senza gli infortunati Rebic, Leao, Giroud e Pellegri toccherà ancora a Zlatan fare reparto, in uno stadio dove il primo novembre 2020 regalò al Milan una vittoria con una magia.



ALTERNATIVE - Lo svedese sarà titolare, ma lo staff tecnico sa che non può chiedergli gli straordinari, soprattutto dopo le fatiche europee. Settimana prossima al Meazza arriva il Napoli e dall'infermeria, sul fronte Giroud e Leao, non è detto che arrivino buone notizie, per questo la sua gestione sarà fondamentale. In caso di uscita dal campo Pioli ha pronte le alternative: il falso nueve, con uno tra Brahim Diaz e Messias, o un giocatore meno brevilineo più fisico come Krunic, in grado di essere un fattore soprattutto sulle palle alte e sulle sponde per gli inserimenti dei centrocampisti. Ipotesi, di un Milan in emergenza. Che non può permettersi passi falsi nella corsa allo scudetto.