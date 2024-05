Milan in Australia: le parole di Musah e Tomori

Getty Images

. Alla sessione hanno partecipato oltre 5.000 tifosi che hanno acquistato un biglietto per accedere allo stadio, con tutti i proventi destinati all'associazione benefica Telethon. Un'ampia delegazione di tifosi dei Fan Club di AC Milan provenienti da Melbourne, Adelaide, Sydney e Indonesia erano presenti e hanno creato un'atmosfera vibrante e di supporto, cantando cori in italiano sugli spalti. Al termine della sessione di allenamento, Fikayo Tomori e Yunus Musah hanno parlato con i numerosi rappresentanti dei media presenti.

: "Tutti ci hanno accolto molto calorosamente a Perth. Sono rimasto sorpreso di vedere quanti italiani ci sono qui. Molte persone si avvicinano a noi parlando italiano ed è stata una bella sorpresa – ci sono molti tifosi in hotel ogni giorno che ci aspettano per fare una foto o un autografo e ora vedere questa folla al nostro allenamento è incredibile. Venire dall'altra parte del mondo e sentirsi a casa è speciale. Sono già stato qui a Perth, ma è bello essere tornato".: "È stato fantastico incontrare i nostri tifosi qui, così lontano da casa. E' un'esperienza molto bella e sono felice di poter essere qui e passare del tempo con i nostri tifosi, che sono stati incredibili. Quando viaggiamo e vediamo tanto supporto, comprendiamo davvero quanto l'AC Milan sia grande e speciale in tutto il mondo. È capace di riunire davvero le persone ovunque e questo è unico".