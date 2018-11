Come scrive il sito ufficiale del Milan, ripresa degli allenamenti questo pomeriggio, martedì 20 novembre, dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Gattuso. Squadra in campo ancora a ranghi ridotti viste le assenze dei rossoneri ancora impegnati con le rispettive nazionali. L'allenamento è iniziato con una fase di riscaldamento all'interno della palestra, seguita da un torello a centrocampo. La seduta è poi proseguita - divisi in quattro gruppi - con una serie di esercitazioni tecniche sul controllo e la conduzione del pallone alternate da esercizi di tipo atletico. Successivamente il focus si è spostato su un lavoro tecnico-tattico 10 contro 11 su metà campo, nel corso del quale anche i portieri si sono aggregati al resto del gruppo. L'allenamento si è concluso con un possesso palla e con la consueta partitella finale. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Calabria si è allenato con il gruppo, personalizzato per Calhanoglu.