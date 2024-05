Milan in campo contro il Cagliari con i nomi delle mamme

Ilscende in campo a San Siro contro ilnella 36esima giornata di Serie A e lo fa con una formazione speciale.Non solo per le assenze speciali dall'undici titolare, Stefano Pioli ha escluso Rafael Leao, Theo Hernandez e Fikayo Tomori dalle sue scelte iniziali, ma anche per i nomi che compongono la rosa.Capuana, Wakaumba, Colombo, Paivarinta, Sdogati, Abubakari, Benshahnoun, Lekatompessy, George, Viviane, Harlow.Undici giocatori nuovi per i rossoneri? Nulla di tutto ciò, maIn occasione dellache si tiene domenica, i giocatori di alcune squadre tra cui il Milan omaggiano le loro madri scendendo in campo con delle magliette speciali: non ci sono infatti i cognomi che tradizionalmente portano sulla casacca, ma ci sono i cognomi delle loro mamme.La lista completa dei giocatori del Milan e dei cognomi delle loro madri svelata dalla Lega Serie A.2. Davide Calabria (Ruggeri)4. Ismael Bennacer (Bensahnoun)7. Yacine Adli (Meziani)8. Ruben Lofuts-Cheek (Cheek)

9. Olivier Giroud (Viviane)10. Rafa Leao (Conceição)11. Christian Pulisic (Harlow)14. Tijjani Reijnders (Lekatompessy)15. Luka Jovic (Jovic)16. Mike Maignan (Yolene)17. Noah Okafor (Nicole)19. Théo Hernandez (Laurence)20. Pierre Kalulu (Wakaumba)21. Samuel Chukwueze (George)23. Fikayo Tomori (Sodipo)24. Simon Kjaer (Nielsen)28. Malick Thiaw (Paivarinta)30. Mattia Caldara (Ravanelli)32. Tommaso Pobega (Zanini)38. Filippo Terracciano (Braga)42. Alessandro Florenzi (Sdogati)46. Matteo Gabbia (Colombo)57. Marco Sportiello (Capuana)69. Lapo Nava (Brogi)74. Alejandro Jimenez (Sanchez)

80. Yunus Musah (Abubakari)82. Jan-Carlo Simic (Gavrilovic)83. Antonio Mirante (Esposito)85. Kevin Zeroli (Oronsaye)95. Davide Bartesaghi (Pozzi)96. Lorenzo Torriani (Pozzoli)