Questi sono giorni caldi a Milano. Dove sale la temperatura (dai 32 ai 38°) e la febbre dei tifosi rossoneri per Charles De Ketelaere. Mercoledì pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 17, i campioni d'Italia giocano la prima amichevole del loro pre-campionato a Milanello contro i dilettanti bergamaschi del Lemine Almenno. Novanta minuti prima, a quasi mille chilometri di distanza, si disputa un'altra partita amichevole: quella tra il Bruges e gli olandesi dell'Utrecht, dove è nato un certo Marco Van Basten. Al Belfius Basecamp non è prevista la presenza in campo del numero 90 classe 2001.



De Ketelaere vuole il Milan e il Milan vuole De Ketelaere, tanto che le parti hanno già raggiunto un accordo per un contratto per le prossime cinque stagioni. Entrambi però devono ancora fare i conti col Bruges, con cui è sotto contratto fino a giugno 2024. In ogni caso il club belga sta valutando con attenzione l'ultima offerta arrivata dai rossoneri, che hanno messo sul piatto 30 milioni di euro. La risposta è attesa nei prossimi giorni e la sensazione è che questa possa essere la volta buona per la fumata bianca.