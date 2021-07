Ieri l'inizio della volata, oggi lo sprint decisivo: l'affare Olivier Giroud è ormai in chiusura. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire, ma i nuovi contatti delle scorse ore sono stati molto positivi e hanno indirizzato l'operazione verso la fumata bianca.



C'E' L'INDENNIZZO - Decisivo il dialogo tra il Milan e il Chelsea per liberare l'attaccante francese: Giroud non lascerà Londra a zero, le parti stanno limando la cifra dell'indennizzo in favore dei Blues che, comunque, sarà molto bassa. E' l'ultimo dettaglio da risolvere prima della firma del contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione: Giroud al Milan, ci siamo.