Il punto esclamativo è stato lo scudetto, tanto inatteso visto che tutti consideravano l’Inter più forte, quanto meritato per il capolavoro tattico e psicologico realizzato da Stefano Pioli.E così adesso, ad appena quindici giorni dal debutto in campionato contro l’Udinese,e non uscire subito dalla Champions League come la stagione scorsa.Il primo nome della lista, gradito a tutti e considerato un acquisto sicuro, era quello del difensore olandese Sven Botman, finito al Newcastle invece che a Milanello. Poi è spuntato quello del centrocampista portoghese Renato Sanches, teoricamente non ancora sfumato. Infine, o meglio soprattutto, è apparso su tutti i giornali il volto sorridente del trequartista belga Charles De Ketelaere, sempre più vicino al Milan ma non ancora abbastanza. Oggi potrebbe essere il giorno giusto.. E allora, ecco moltiplicarsi gli interrogativi: perché la M2 Maldini-Massara è andata in Belgio per definire i dettagli dell’acquisto, tornando senza la sospirata firma? Perché dopo questa partita, si sono resi i tempi supplementari, per ulteriori colloqui, in Svizzera, a Lugano e non a Milano che dista soltanto un’ora e un quarto di auto?Se davvero De Ketelaere è considerato un colpo grosso, come sostengono tutti, si doveva raggiungere un accordo in tempi più rapidi. Se così non è stato, i casi sono due: o manca la convinzione assoluta sul valore del giocatore, oppure scarseggiano i mezzi economici.E siccome è molto più probabile questa seconda ipotesi, spunta un altro interrogativo ancora più grosso dei precedenIl grave rischio in questi casi è che si assista a un classico scaricabarile tra chi vende e chi acquista, visto che siamo ancora a metà strada con l’aggravante, senza precedenti, che il venditore e cioè Elliott presta soldi all’acquirente, Cardinale appunto, per rilevare la maggioranza delle quote del Milan. Siccome le vie del calciomercato sono infinite, magari stasera De Ketelaere cenerà a Milanello con Pioli e sulla sua scia arriveranno gli altri acquisti di qualità sognati da Maldini.Anche se fosse così, una cosa è certa: nelle prime tre amichevoli della stagione, Pioli ha potuto schierare soltanto due volti nuovi: Pobega e Adli, in gol nell’ultimo 5-0 in Austria di ieri, che nei programmi però non sarebbero titolari, visto che il terzo, Origi, è ancora in fase di recupero, mentre Romagnoli e Kessie sono partiti per altre destinazioni.E questo sarebbe un peccato nella stagione in cui sarebbe ancora più pericoloso che in passato perdere punti all’inizio, visto che a fine agosto, quando si chiuderà il mercato, si saranno giocate già quattro partite.Con l’ultimo, tra i tanti, troppi, interrogativi: se il nuovo Milan non riuscirà a confermarsi facendo l’atteso salto di qualità, di chi sarà la colpa? Del fondo Elliott che ha pensato soprattutto al bilancio, del futuro azionista di maggioranza Cardinale che non ha fatto nulla per accelerare una svolta, o di qualcun altro?