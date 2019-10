Arrivano nuovi dettagli sul futuro della panchina del Milan. È in corso un incontro tra l’entourage di Stefano Pioli e la dirigenza del club rossonero per sistemare gli ultimi dettagli del contratto. Una volta trovato l’accordo definitivo, lo stesso allenatore partirà da Parma per firmare in serata il contratto che lo legherà ai rossoneri. Domani, invece, Pioli dirigerà il primo allenamento.