Milan in crisi: Conceicao si tira fuori, i primi responsabili sono i giocatori

. Al termine della partita persa in modo rocambolesco con i granata c’è stato un confronto schietto e diretto tra l’allenatore e Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada per cercare di analizzare la situazione che si sta facendo sempre più pesante.Nella conferenza post partita Sergio Conceicao ha utilizzato una terminologia dura per giustificare l’ennesimo passo falso in campionato del suo Milan:. Il Torino vinceva 1-0 senza tiri in porta e con un rigore sbagliato. 30 secondi dopo il pareggio, fallo e c'è il 2-1. È un momento in cui gli errori individuali sono pesanti, ci penalizzano tantissimo. Gli ultimi 12-15 gol sono errori non forzati, non c'entrano niente con la formazione.".

Incredibile perché un giocatore professionista non può protestare senza andare a coprire il pallone su un calcio di punizione di prima.- Chissà come hanno digerito certe dichiarazioni i giocatori ma questo è un altro discorso.. In realtà mancano le soluzioni e il cambio in panchina era stato causato proprio da questo punto:, anche con un trofeo in più in bacheca con la Supercoppa Italiana.