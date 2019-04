Al termine di Torino-Milan, l'attaccante rossonero Patrick Cutrone è intervenuto a Sky Sport: "Sta andando male, gli episodi ci vengono a sfavore. Sta andando male tutto, ma non dobbiamo smettere di crederci: sarebbe davvero tutto inutile se smettessimo. Come reagire? Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, potrà agevolarci nelle prossime partite: se non ci metti impegno e grinta non puoi neanche affrontarle le partite, dal primo all'ultimo dobbiamo dare di più. Dopo il primo gol abbiamo provato a dare di più, dopo il secondo la squadra si è un po' spenta".