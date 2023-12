Momento no per il Milan. I rossoneri sono incappati nell'ennesima sconfitta, a Bergamo, con l'Atalanta. Sui social è già scoppiata la rabbia dei tifosi della squadra di Pioli e, tra questi, c'è anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier del governo Meloni, Matteo Salvini. A corredo di un post del club sul profilo Instagram, Salvini ha scritto: "Vergognosi. Ogni partita è peggiore della precedente, il popolo rossonero non merita questa pena".