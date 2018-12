Gonzalo Higuain non segna un gol da 6 partite di fila tra campionato e coppa. Secondo la Gazzetta dello Sport, a fine stagione il Milan potrebbe non riscattare dalla Juventus l'attaccante argentino per altri 36 milioni di euro dopo i 18 milioni già pagati per il prestito. Senza dimenticare i 9,5 milioni netti all'anno (poco meno di 18 lordi) del suo ingaggio.



La Repubblica scrive che, solo se qualche club si accollasse subito il riscatto, l’addio di Higuain potrebbe essere anticipato a gennaio. Ma il Milan non può correre il rischio di rafforzare magari una concorrente per la Champions (Roma?). Serve inoltre un sostituto (Morata?): il nome di Pato riccorre, ma come terzo attaccante. Perciò l’urgenza di Gattuso è recuperare alla causa lo spento e svogliato Pipita.