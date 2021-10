Ililannunciava una scelta controversa, coraggiosa, fra lo scetticismo generale:. I rossoneri arrivavano da 3 vittorie e 4 sconfitte in 7 partite, un bottino impietoso, ma l’ultima partita, vinta contro il Genoa, sembrava lasciare aperto qualche spiraglio all’allenatore ex Sampdoria. La società invece aveva stupito tutti esonerando il tecnico di Bellinzona e sostituendolo con quello di Parma, che al momento era senza panchina.Al suo arrivo,. Aveva unaa disposizione prima della ripresa del campionato, ma a poco è servita. Al suo esordio, ilcontro il, in unpiù distaccato che mai, finiscecon unche sanciva il più classico dei tanto frequenti psicodrammi della storia recente del Milan. Dalla partita successiva con la Roma, inizia a vedersi un’impronta di gioco diversa, ma era evidente ladi cui soffriva il Milan, che impediva ai giocatori di giocarsela sul serio, nei big match specialmente. Così,, quel Milan che è cresciuto in mezzo alle difficoltà, grazie alle disfatte (come quella ormai storica con l’Atalanta), all’esperienza portata da Ibra e Kjaer, ai mesi di pausa del lockdown, all’ombra di Rangnick alla ripresa del campionato, ai tanti infortuni che hanno condizionato il 2021., in cui il Milan è stato in vantaggio per 3-0 prima che due errori arbitrali riaprissero la partita.Era stato accolto in un clima poco cordiale dall’ambiente Milan. Anzi, fra i tifosi, più che scetticismo, era in atto una sorta di rivolta sui social.ed era accompagnato da un buon numero di #Gazidisout, #Massaraout, #Elliottout., al suo primo anno al timone dopo l’addio di Leonardo. II post con il quale la società comunicava il suo arrivo, veniva inondato di commenti, tutti negativi.. Oggi, due anni dopo, uno degli hashtag più popolari fra quelli che ruotano attorno al pianeta rossonero, è, riferito al calcio spumeggiante (ed efficace) che il Milan di Pioli mette in mostra da ormai più di un anno e che ha raggiunto un apice quasi orgasmico per i tifosi nel. Oggi, allo stadio, i circa 40 000 che riescono a comprare i biglietti per le partite (e che, probabilmente, scrivevano #Pioliout sui social), saltando e ballando al ritmo di Freed from desire,Due anni fa, durante la pausa nazionali, si parlava di un Milan in confusione, dentro e fuori dal campo., e che gioca il miglior calcio del campionato, prendendo a pallonate Atletico Madrid e Atalanta, errori arbitrali permettendo. Due anni fa Stefano Pioli festeggiava, probabilmente anche con un velo non troppo sottile di preoccupazione, la sua firma a Casa Milan. Oggi festeggia due anni sulla panchina di San Siro, la Scala del calcio, dopo aver conquistato ambiente, tifosi e stampa (proprio in quest'ordine) ed aver riportato (anche grazie alle sempre azzeccate scelte societarie e alla presenza di Ibra) il Milan dove merita di stare.