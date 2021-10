Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali e due grandi sfide come Lazio-Inter e Juventus-Roma sono pronte ad accendere il prossimo fine settimana. Simone Inzaghi torna nella Capitale, da avversario, dopo 22 anni in biancoceleste, mentre José Mourinho e i suoi giallorossi proveranno a stoppare il tentativo di rincorsa della banda Allegri verso le zone altissime della classifica.



Tra gli anticipi che inaugureranno l'ottavo turno spicca anche la sfida di San Siro tra Milan e Verona: rossoneri in emergenza e col problema portiere che rischia di tenere banco fino a gennaio dopo il grave ko di Maignan. A partire dalle 15.30, insieme ad Andrea Distaso e Federico Zanon due ospiti prestigiosi come l'ex numero uno rossonero Mario Ielpo e un profondo conoscitore del mondo Lazio come Fernando Orsi.





