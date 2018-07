Tre giorni per chiarire il futuro. Con l'udienza davanti al Tas di Losanna, che dovrà decidere se confermare l'esclusione dalla prossima Europa League, con il Cda a Casa Milan, che darà il via all'era Elliott. Il primo appuntamento in agenda è previsto domani in Svizzera: i rossoneri hanno già inviato la memoria difensiva, che si basa sul fatto che ora il fondo americano ha garantito la continuità aziendale e ha azzerato i debiti. In quest'ottica domani insieme a Marco Fassone, partito oggi per Losanna, ci saranno la responsabile finanziaria Valentina Montanari, gli avvocati Cappelli e Aiello, e Franck Tuil, rappresentante di Elliott, che rilascerà una dichiarazione alla corte.



GLI ARBITRI - Come riporta La Gazzetta dello Sport il ruolo di presidente del Tas verrà affidato a Ulrich Haas, tedesco nato in Svizzera, professore all’università di Zurigo, che non ha un precedente benaugurante per l’Italia: è infatti colui che respinse il ricorso di Valentino Rossi in merito alla penalità subita in Malesia dopo il Gp di Sepang e l’incidente con Marc Marquez. Milan e Uefa hanno poi dovuto nominare un “loro” arbitro: i rossoneri hanno scelto l’ex giudice svizzero Pierre Muller, avvocato esperto in questioni economiche, mentre l’organo di Nyon sarà rappresentato da Mark Hovell, per anni avvocato del sindacato dei giocatori inglesi.