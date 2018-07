NOTA STAMPA IN MERITO ALLA SENTENZA ODIERNA DEL TAS

Leggi il comunicato:https://t.co/0ujjy245Gh pic.twitter.com/vt4jF9MSFu — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 20 luglio 2018

riammesso in Europa League dopo la decisione del Tas di Losanna, anche ladice la sua. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società viola spiega: "In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti anni".