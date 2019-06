Le parole rilasciate oggi dal suo allenatore Roberto De Zerbi, a margine della presentazione del nuovo centro sportivo, non hanno provocato particolari reazioni in Stefano Sensi. Il tecnico del Sassuolo ha preannunciato che, al rientro dai suoi impegni con la Nazionale, il centrocampista classe '95 sarà convocato per una chiacchierata nella quale dovrà chiarire le sue volontà per il futuro: "Mi aspetto una telefonata da Sensi dopo il tour con la Nazionale, mi aspetto che mi dica che vuole rimanere qui. Non mi piace tenere controvoglia un giocatore". Dietro queste frasi, più una speranza che un avviso da parte dell'allenatore bresciano, consapevole del fatto che il ragazzo cesenate si senta pronto per fare il salto in un club più importante e che con la dirigenza del Sassuolo esista una sorta di promessa morale.



VOGLIA DI MILAN - Il forte interesse del Milan, che risale a molti mesi fa e che già si era manifestato nella finestra di mercato di gennaio, e i recenti sondaggi del ds della Juventus Paratici sono cosa nota, tanto che la società del patron Squinzi cercherà, nel limite del possibile di assecondare le ambizioni di Sensi. Che, dal canto suo, non farà pressioni per essere ceduto a tutti i costi e attenderà a sua volta che sul tavolo del Sassuolo giunga un'offerta congrua, tra i 20 e i 25 milioni di euro, per poter coronare il proprio sogno. Questo ribadirà nel colloquio che a breve avrà con De Zerbi, aspettando a quel punto le mosse ufficiali delle sue pretendenti. Allo stato dell'arte, il Milan è leggermente in vantaggio per il playmaker del Sassuolo, dall'alto di un gradimento che Maldini e il futuro allenatore Marco Giampaolo (che in alternativa potrebbe indicare il profilo del sampdoriano Praet) hanno ereditato dal precedente responsabile dell'area tecnica Leonardo, ma prima andrà definita la scelta del prossimo direttore sportivo.



OCCHIO A SARRI - Soltanto allora i rossoneri, in ottimi rapporti con l'agente del calciatore Beppe Riso, potranno agire in maniera più concreta. Attenzione però alla Juve, che nel corso del recente incontro per affrontare il futuro di Demiral, Rogerio e dell'empolese Traoré, ha chiesto nuove informazioni su Sensi. Giocatore che piace da tempi non sospetti a Paratici e pure a Maurizio Sarri, che lo aveva valutato la scorsa estate durante la sua avventura al Chelsea e che lo reputa giocatore adatto per la "sua" Juve. La sfida per aggiudicarselo è già partita, in attesa del colloquio chiarificatore con De Zerbi e del via libera per spiccare definitivamente il volo.