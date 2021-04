Il Milan in prima linea contro la violenza verbale. Oggi il club rossonero ha aderito al "Manifesto della comunicazione ostile per lo sport" ideato dall’Associazione "Parole O_Stili", dal 2017 attiva contro l’uso violento delle parole. Il manifesto è stato siglato dal Ceo Ivan Gazidis e dalla presidente dell'Associazione Rosy Russo. Presenti anche Pier Donato Vercellone, Chief Communication Officer della società, il vicepresidente onorario Franco Baresi, il terzino di Pioli Davide Calabria e Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante del Milan femminile.



LE PAROLE DI GAZIDIS - Queste le parole di Gazidis in merito all’iniziativa: "Questo manifesto rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento della responsabilità sociale del Club. Attraverso la campagna RespACT, miriamo a creare un ambiente sportivo più inclusivo, aperto e responsabile, ispirando tutte le componenti del settore verso un positivo cambiamento. Aderiamo a questo progetto condividendo con tutta la grande famiglia rossonera, oltre 500 milioni sostenitori nel mondo, linee guida concrete per rafforzare il nostro legame emotivo, in modo sempre più consapevole e positivo, mettendo al bando l’intolleranza e la discriminazione in tutte le sue forme. Esistono problemi di intolleranza e razzismo nella società, tutti abbiamo forme di pregiudizio, a volte possiamo sbagliare".