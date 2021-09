Tempo di lista Uefa: entro la mezzanotte di oggi, il Milan dovrà comunicare ufficialmente alla Uefa la lista dei giocatori con cui si presenterà alla fase a gironi, dopo sette lunghi anni di assenza. Rispetto ai 28 giocatori che fanno attualmente parte della prima squadra, i rossoneri ne lasciano fuori tre: Samu Castillejo, Andrea Conti e Pietro Pellegri, in ballottaggio con Kalulu ma in svantaggio rispetto al francese.



CALENDARIO - ​L’esordio in Champions League avverrà il 15 settembre ad Anfield contro il Liverpool, poi è in programma la sfida in casa il 28 settembre contro l’Atletico Madrid e poi di nuovo match in trasferta contro il Porto. Alla quarta giornata è previsto il match contro il Porto in casa, quindi Atletico fuori e i gironi si concluderanno il 7 dicembre affrontando il Liverpool a San Siro.