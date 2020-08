Grande fiducia. Quella che si apre è una settimana decisiva per il Milan, per centrare tre colpi che alzeranno la qualità della rosa a disposizione di Pioli. In mezzo Maldini e Massara contano di accelerare per Bakayoko e Tonali, che non è mai stato così vicino, in attacco, oltre all'ufficialità di Ibrahimovic, sono attesi passi in avanti per Brahim Diaz, per il quale filtra grande ottimismo. Il talento classe 1999, che da quando è arrivato nel gennaio 2019 dal Manchester City ha segnato 2 gol in 21 partite (per un totale di 599'), ha aperto al trasferimento, per chiudere l'affare mancano davvero pochi dettagli.



DETTAGLI - Brahim Diaz sbarcherà a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, con il Real Madrid che vuole tenersi la possibilità di contro-riscattarlo. I blancos contano di risparmiare sullo stipendio, circa 3,5 milioni di euro, che salvo sorprese saranno a carico del Milan. Pioli avrà a disposizione un uomo d'attacco in grado di giocare sia da 10, al posto di Calhanoglu, sia sull'esterno, sia a sinistra (preferibilmente) che a destra. Potrebbe sbarcare settimana prossima per provare a essere una soluzione già per il 17 settembre, giorno della prima partita europea del Milan.