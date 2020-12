#Milan in testa alla #SerieA, entusiasmo alle stelle: festa con musica in pullman dei giocatori VIDEO pic.twitter.com/t0XNWxCdhr — calciomercato.com (@cmdotcom) December 20, 2020

. I rossoneri - grazie al 2-1 in trasferta con gol di Rafael Leao dopo meno di 7 secondi e Saelemaekers -, a +1 sull'Inter. Il Milan, nonostante le(Kjaer, Gabbia, Bennacer, Rebic e soprattutto Ibrahimovic), resta imbattuto in Serie A eper i rossoneri.- che lo ha anche postato su Instagram - gli attori protagonisti sono tutti i giocatori del Milan: sullo sfondo si vede Leao, che sfoggia uno stravagante cappellino.di Gala, ormai diventato un must sul pullman rossonero. Musica, sorrisi e cori: il Milan è in testa della Serie A e ha ripreso a vincere a Sassuolo. Nel mirino c'è già la prossima di campionato con la Lazio, di mercoledì.