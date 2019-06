Dopo quella per Rade Krunic (vinta dai rossoneri) Torino e Milan sono ora protagonisti di un altro duello di mercato, quello per il terzino sinistro del Napoli Mario Rui. Al momento tra le due società, quella che sembra in vantaggio per il portoghese è quella rossenera.



Mario Rui preferirebbe giocare in una società protagonista anche in ambito europeo e per questo motivo il club lombardo è al momento favorito. Ieri, inoltre, l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha incontrato proprio i dirigenti del club lombardo a Casa Milan. Il Torino resta però alla finestra